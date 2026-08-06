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03:46, 6 августа 2026Мир

Вэнс назвал приоритет США по завершению конфликта с Ираном

Вэнс: США сделают все, чтобы завершить конфликт с Ираном на своих условиях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Соединенные Штаты сделают все, чтобы конфликт с Ираном завершился на условиях Вашингтона. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.

«Я могу с уверенностью сказать, что итог будет благоприятным для Соединенных Штатов Америки. Но мы задействуем все имеющиеся у нас средства, военные, экономические и дипломатические, чтобы эта ситуация завершилась правильно», — назвал приоритет Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов. Он также положительно оценил диалог с Тегераном, состоявшийся 4 августа.

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