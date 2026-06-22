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17:07, 22 июня 2026Экономика

США сняли с Ирана одну из самых болезненных санкций

Reuters: США разрешили сделки с иранской нефтью до 21 августа 2026 года
Кирилл Луцюк

Фото: Eli Hartman / Reuters

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая разрешает добычу, поставку и продажу иранской нефти. Об этом сообщило Reuters.

Это временное смягчение санкций будет действовать до 21 августа. Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, в результате «продуктивных переговоров» Иран обязался обеспечить свободный и открытый транзит через Ормузский пролив и разрешил инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд на свою территорию.

«В рамках этой программы министерство финансов выдало временную 60-дневную генеральную лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти», — сказал Бессент.

Ранее сообщалось, что после заключения американо-иранского меморандума о взаимопонимании биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в какой-то момент упала более чем на полтора процента.

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