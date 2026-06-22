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12:27, 22 июня 2026Экономика

Нефть подешевела на фоне мирной сделки США и Ирана

Биржевая стоимость Brent упала более чем на 1,5 процента на фоне сделки Ирана и США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ходе торгов в понедельник биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте упала более чем на 1,5 процента после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Ближе к 12:20 по московскому времени сырьевые котировки опустились примерно до 78,7 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,55 процента. На минимуме котировки достигали 78,27 доллара.

Нефть дешевеет на фоне ослабления опасений участников рынка по поводу дефицита предложения нефти. Одними из главных условий достигнутой между США и Ираном договоренности стали открытие Ормузского пролива и отказ ближневосточного государства от взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов. Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались снять блокаду с иранских портов.

Все это, ожидают аналитики, должно поспособствовать притоку дополнительных партий сырья с Ближнего Востока. После временной отмены американских санкций Иран уже начал наращивать поставки нефти через Ормузский пролив. Результатом увеличения регионального экспорта, полагают эксперты, станет стабилизация мировых цен на нефть вблизи докризисного уровня.

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