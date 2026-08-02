Над Ростовской областью сбили почти 150 дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что почти полторы сотни дронов были сбиты в городе Каменске-Шахтинском и в семи районах области.

«В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован», — добавил глава региона.

Ранее два человека не выжили в результате атаки БПЛА на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.