Десятки тысяч жителей российского города остались без света

Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе прокуратуры по Приморскому краю.

По информации ведомства, утром в понедельник, 3 августа, произошла авария на сетях, лишившая электричества более 30 тысяч человек. Отключение коснулось жителей ряда улиц, включая Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского и Нейбута.

«Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что более сотни населенных пунктов Ростовской области остались без света из-за непогоды.