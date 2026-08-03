Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:16, 3 августа 2026 (обновлено: 11:18, 3 августа 2026)Экономика

Десятки тысяч жителей российского города остались без света

Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе прокуратуры по Приморскому краю.

По информации ведомства, утром в понедельник, 3 августа, произошла авария на сетях, лишившая электричества более 30 тысяч человек. Отключение коснулось жителей ряда улиц, включая Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского и Нейбута.

«Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что более сотни населенных пунктов Ростовской области остались без света из-за непогоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали Геленджик. Есть жертвы, пострадали дети
    Названы признаки зависимости от смартфона
    Москвичей предупредили о новой череде дождей
    В России назвали цены на новый кроссовер Voyah
    Готовившего взрыв у российской прокуратуры сторонника сирийских террористов привезли в суд
    В Совфеде отреагировали на признание Меркель в фиктивности Минских соглашений
    Росту российского фондового рынка помогли надежды на возвращение дивидендов
    Недостаток одного витамина связали с повышенным риском деменции
    Андреева рассказала о сложностях после победы на «Ролан Гаррос»
    Российские военные освободили еще два населенных пункта в Харьковской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok