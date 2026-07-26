Сотня населенных пунктов Ростовской области остались без света

Более сотни населенных пунктов Ростовской области остались без света из-за непогоды

Более сотни населенных пунктов Ростовской области остались без электричества из-за непогоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Юрия Слюсаря.

Жители лишились света в результате повреждения линий электропередачи. Кроме того, из-за стихии многим понадобилась медпомощь — к медикам обратились более 50 человек, 10 из которых были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону увеличилось. На данный момент помощь потребовалась 28 горожанам, еще один не выжил. Всего в местную диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от жителей.