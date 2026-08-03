В российском городе пятерых детей нашли в устроенном матерью и отчимом притоне

В Чапаевске пятерых детей нашли в притоне, устроенном матерью и отчимом

В Чапаевске пятеро детей жили в притоне, который устроили их мать и отчим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самара №1».

Жители многоэтажного дома обратились в правоохранительные органы и рассказали, что нашли на лестничной клетке маленькую девочку без одежды. Затем выяснилось, что в квартире, превращенной в свалку, жили пятеро детей вместе с отчимом и матерью.

Несовершеннолетние проживали в антисанитарных условиях, у них не было одежды и еды. Известно, что мать злоупотребляла алкоголем, а отчим употреблял наркотические вещества, а также приводил в квартиру незнакомцев. На данный момент двоих детей забрала к себе бабушка, еще троих изъяли из семьи.

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