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11:07, 3 августа 2026 (обновлено: 11:12, 3 августа 2026)Россия

В российском городе пятерых детей нашли в устроенном матерью и отчимом притоне

В Чапаевске пятерых детей нашли в притоне, устроенном матерью и отчимом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Чапаевске пятеро детей жили в притоне, который устроили их мать и отчим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самара №1».

Жители многоэтажного дома обратились в правоохранительные органы и рассказали, что нашли на лестничной клетке маленькую девочку без одежды. Затем выяснилось, что в квартире, превращенной в свалку, жили пятеро детей вместе с отчимом и матерью.

Несовершеннолетние проживали в антисанитарных условиях, у них не было одежды и еды. Известно, что мать злоупотребляла алкоголем, а отчим употреблял наркотические вещества, а также приводил в квартиру незнакомцев. На данный момент двоих детей забрала к себе бабушка, еще троих изъяли из семьи.

Ранее в Екатеринбурге в заваленной хламом квартире нашли мужчину без признаков жизни. Жильцы дома отметили, что горожанин вел обособленный образ жизни и ни с кем не общался. В квартире он никогда не проводил уборок.

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