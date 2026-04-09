В российском городе в заваленной хламом квартире нашли труп

Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 9 апреля 2026Россия

В Екатеринбурге в заваленной хламом квартире нашли труп мужчины
Майя Назарова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге в заваленной хламом квартире нашли мужчину без признаков жизни. Об этом стало известно городскому порталу Е1.ru.

Соседи россиянина пожаловались на неприятный запах в подъезде. По их версии, вонь исходила из квартиры, в которой проживал мужчина. Жилище было решено вскрыть. Внутри на горе мусора лежал труп.

Жильцы дома отметили, что горожанин вел обособленный образ жизни и ни с кем не общался. В квартире он никогда не проводил уборок. Правоохранители пояснили, что инцидент не связан с криминалом.

До этого сообщалось, что в городе Выборге Ленинградской области мертвого мужчину нашли в гараже после пожара. Следователи начали проверку по факту случившегося.

Еще раньше в Перми дети нашли труп рядом с игровой площадкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok