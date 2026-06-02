12:37, 2 июня 2026

ФСБ раскрыла контрабанду стратегических военных товаров для авиации в российском регионе

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Под Белгородом ФСБ раскрыла контрабанду стратегических военных товаров для авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Белгородской области.

Фигуранты — сотрудники одной из коммерческих фирм. Они признаны виновным по части 2 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда продукции военного назначения»). Один из обвиняемых получил семь лет лишения свободы, а второй — шесть лет. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, оба они получили штрафы — по 500 тысяч рублей.

По данным правоохранителей, это учредитель и бывший сотрудник коммерческой компании. По договоренности за денежное вознаграждение они пытались незаконно вывезти из России товары военного назначения, применяемые в авиационной сфере.

Ранее сообщалось, что в Кургане сотрудники силовых структур сорвали контрабанду двигателей, которые могли быть использованы для создания вооруженной техники.

