Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:28, 2 июня 2026Экономика

Евро не смог серьезно поколебать позиции доллара

Bloomberg: Доля евро на мировом рынке составила лишь 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В 2025 году доля евро в международной торговле немного выросла, однако все равно осталась намного меньше той, что приходится на доллар. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Оказалось, что общий объем использования единой валюты увеличился примерно до 20 процентов. Это свидетельствует о том, что серьезно подорвать позиции американской валюты евро пока не смог.

Впрочем, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о потенциальном «глобальном моменте евро» и призвала политиков укрепить его роль.

Материалы по теме:
Россияне ищут замену долларам и евро. Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
Россияне ищут замену долларам и евро.Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
30 января 2025
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024

Однако проблемой является то, что на фоне усиливающейся геополитической напряженности центральные банки активно наращивают золотые запасы. Данный металл по-прежнему остается вторым по величине мировым резервным активом. Кроме того, как признали в ЕЦБ, некоторые страны разработали альтернативные трансграничные платежные системы, в том числе основанные на цифровых технологиях. Европейский регулятор назвал эту тенденцию еще одним признаком фрагментации в международной валютной системе.

Доля юаня остается сравнительной низкой, хотя ближневосточный конфликт может привести к усилению его роли.

Некоторые аналитики называют конфликт на Ближнем Востоке одним из ключевых рисков для евро, так как американо-иранское противостояние уже стало причиной серьезного скачка цен на нефть и газ. А для Европейского союза, который считается одним из крупных покупателей этих энергоносителей, такое развитие событий чревато ускорением инфляции, издержками бизнеса и просадкой потребительского спроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испортится перец — я заплачу». Пашинян ответил на серию российских ударов по армянской экономике

    Стало известно о выгорании в Белом доме из-за Ирана

    В подмосковном городе пересмотрят правила использования электросамокатов

    Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

    Экономию на покупке большой квартиры при снижении ставки по ипотеке оценили

    Главного редактора российского издания обвинили в вымогательстве и клевете

    Стюардесса подлетела к потолку во время полета из-за тряски от летящего мимо самолета

    Мужчина вытолкнул москвичку в открытое окно на седьмом этаже

    Мужчина зашел за хлебом и разбогател на 35 миллионов рублей

    В России захотели расширить круг близких родственников с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok