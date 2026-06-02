Евро не смог серьезно поколебать позиции доллара

Bloomberg: Доля евро на мировом рынке составила лишь 20 процентов

В 2025 году доля евро в международной торговле немного выросла, однако все равно осталась намного меньше той, что приходится на доллар. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Оказалось, что общий объем использования единой валюты увеличился примерно до 20 процентов. Это свидетельствует о том, что серьезно подорвать позиции американской валюты евро пока не смог.

Впрочем, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о потенциальном «глобальном моменте евро» и призвала политиков укрепить его роль.

Однако проблемой является то, что на фоне усиливающейся геополитической напряженности центральные банки активно наращивают золотые запасы. Данный металл по-прежнему остается вторым по величине мировым резервным активом. Кроме того, как признали в ЕЦБ, некоторые страны разработали альтернативные трансграничные платежные системы, в том числе основанные на цифровых технологиях. Европейский регулятор назвал эту тенденцию еще одним признаком фрагментации в международной валютной системе.

Доля юаня остается сравнительной низкой, хотя ближневосточный конфликт может привести к усилению его роли.

Некоторые аналитики называют конфликт на Ближнем Востоке одним из ключевых рисков для евро, так как американо-иранское противостояние уже стало причиной серьезного скачка цен на нефть и газ. А для Европейского союза, который считается одним из крупных покупателей этих энергоносителей, такое развитие событий чревато ускорением инфляции, издержками бизнеса и просадкой потребительского спроса.