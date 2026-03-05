Реклама

Экономика
16:48, 5 марта 2026

Назван ключевой риск для евро

Аналитик Шнейдерман: Иранский кризис станет ключевым риском для евро
Кирилл Луцюк

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке выглядит как один из ключевых рисков для евро. Об этом заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Его процитировало издание RT.

Он объяснил, что американо-иранское противостояние уже стало причиной серьезного скачка цен на нефть и газ. А для Европейского союза, который считается одним из крупных покупателей этих энергоносителей, такое развитие событий чревато ускорением инфляции, издержками бизнеса и просадкой потребительского спроса. В итоге растет риск замедления экономики еврозоны и даже технической рецессии. А это усиливает давление на евро.

Также он призвал не забывать, что в моменты геополитической нестабильности инвесторы, как правило, наращивают долю долларовых активов, что ведет к укреплению валюты США. Между тем евро с начала года испытывает давление таких факторов, как отток капитала в Соединенные Штаты, рост международной напряженности и ухудшение энергетической конъюнктуры.

По его словам, в краткосрочной перспективе нейтральный сценарий предполагает сохранение повышенной волатильности евро.

«По евро к доллару вероятно движение в диапазоне 1,15-1,18, поскольку рынок будет балансировать между спросом на доллар как на тихую гавань и ожиданиями статистики по экономике США», — сказал Шнейдерман.

Ранее сообщалось, что 3 марта индекс доллара к ведущим мировым валютам прибавил около 0,8 процента, продвинувшись на фоне событий на Ближнем Востоке к самому значительному с апреля 2025 года двухдневному росту.

