Экономика
16:34, 3 марта 2026Экономика

Доллар резко подорожал на фоне ситуации вокруг Ирана

Bloomberg: Доллар показывает самый значительный двухдневный рост почти за год
Дмитрий Воронин

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Индекс доллара к ведущим мировым валютам прибавляет 3 марта около 0,8 процента, двигаясь на фоне событий на Ближнем Востоке к самому значительному с апреля 2025 года двухдневному росту. Об этом пишет Bloomberg.

Усугубление ситуации вокруг Ирана «усиливает опасения по поводу инфляции и стимулирует спрос на защитные активы», говорится в публикации. Ее авторы отмечают, что, по данным трейдеров, к падению прочих популярных валют привело в том числе «сокращение недавних длинных позиций по евро и фунту».

На резком росте доллара сказывается и скачок цен на нефть, к которому привело закрытие Тегераном Ормузского пролива. Согласно оценке аналитиков Barclays, американская валюта способна прибавлять от 0,5 до 1 процента стоимости на каждые 10 процентов роста цен на нефть.

Как отмечает в свою очередь ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, по указанному проливу сырье поставляется в основном в страны Азии, в то время как Соединенные Штаты ограничениями не будут затронуты, сами оставаясь экспортерами нефти.

При этом в самих США предупреждают и о возможных проблемах, связанных с «иранским шоком». По словам экс-главы Минфина и ФРС США Джанет Йеллен, в случае затягивания американо-израильской кампании в отношении Ирана темпы экономического роста в стране могут снизиться, а инфляция — вырасти.

