Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 3 марта 2026Экономика

Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

Стоимость барреля нефти марки Brent первысила $84
Дмитрий Воронин

Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировые цены на нефть марки Brent на фоне ситуации на Ближнем Востоке поднялись выше 83 долларов за баррель, оказавшись на максимуме с середины лета 2024 года, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель подскочил более чем на 8,5 процента, достигая 84,38 доллара.

Стоимость нефти второй день подряд. Во вторник соответствующую динамику ускорило закрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходят значительные объемы углеводородов, направляющиеся преимущественно азиатским покупателям.

В заявлении от 3 марта МИД Китая, в частности, призвал немедленно прекратить огонь и обеспечить безопасность судоходства в проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok