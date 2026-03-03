Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

Стоимость барреля нефти марки Brent первысила $84

Мировые цены на нефть марки Brent на фоне ситуации на Ближнем Востоке поднялись выше 83 долларов за баррель, оказавшись на максимуме с середины лета 2024 года, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель подскочил более чем на 8,5 процента, достигая 84,38 доллара.

Стоимость нефти второй день подряд. Во вторник соответствующую динамику ускорило закрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходят значительные объемы углеводородов, направляющиеся преимущественно азиатским покупателям.

В заявлении от 3 марта МИД Китая, в частности, призвал немедленно прекратить огонь и обеспечить безопасность судоходства в проливе.