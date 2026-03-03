Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:29, 3 марта 2026Экономика

Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности

В МИД КНР заявили, что удары по Ирану подрывают энергетическую безопасность
Дмитрий Воронин

Фото: Thomas Peter / Reuters

В МИД КНР обвинили США и Израиль в подрыве международной энергетической безопасности, на фоне которого Пекин заявил, что настаивает на немедленном прекращении огня. Соответствующие высказывания официального представителя ведомства Мао Нин приводит ТАСС.

Как следует из ее слов, напавшие на Иран страны «несут ответственность за обеспечение стабильных и бесперебойных поставок энергоресурсов», что является чрезвычайно важным для мировой экономики. Также пресс-секретарь китайского МИД указала на необходимость обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе и «недопущения дальнейшего негативного воздействия на мировую экономику».

Цены на нефть и газ растут, начиная с понедельника, значительными темпами. Накануне советник командующего иранского Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари заявил, что любое судно, пытающееся пройти через пролив, акваторию которого страна рассматривает как свои территориальные воды, будет уничтожено.

Материалы по теме:
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
2 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота.Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Американские военные в свою очередь не подтвердили блокировку Ормузского пролива, отметив при этом, что 80 процентов «их нефти» поставляется Китаю и остановка поставок нанесет вред именно ему. Речь, судя по всему, идет именно об иранской нефти, в то время как Тегеран заявлял о намерении блокировать любые поставки.

В то же время, если говорить именно о нефти, а, например, не об СПГ, то доля Пекина в поставках через пролив действительно весьма значительна, хотя и далека от приведенных цифр. По некоторым данным на Китай в них приходится примерно 38 процентов от общего объема, а в целом на азиатские страны — около 90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Войны можно вести вечно». Трамп хвастается возможностями США, пока чиновники жалуются на быстрое истощение вооружений

    Бывшая заместитель прокурора российского города получила электронный браслет

    Страна БРИКС внезапно начала давить на Иран

    Эффект от дела Долиной на рынок жилья оценили

    Моссад провел ночную наземную операцию в Иране

    Врач предупредил о тихо отравляющих организм продуктах

    Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности

    Родственник Зюганова решил отказаться от карьеры в Госдуме

    Страдающий от болезни Губин рассказал о проблеме встать с кровати

    Миллиардер вычеркнул из завещания сыновей и оставил богатство невестке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok