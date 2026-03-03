Реклама

В США опровергли блокировку Ормузского пролива

Fox News привел данные CENTCOM о том, что Ормузский пролив не заблокирован
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ормузский пролив остается открытым. Об этом сообщает корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

«Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции. Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования», — отметила она.

По ее словам, 80 процентов их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику.

По прогнозам, проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив могут обернуться серьезными испытаниями для экономик Китая, Японии и Южной Кореи. Если же от дефицита энергоносителей начнет страдать Тайвань, то болезненные экономические последствия испытает вся мировая экономика.

