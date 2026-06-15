Орбан ответил Мадьяру на обвинения во лжи и признался в одной хитрости

Орбан: Бывшее правительство Венгрии шло на хитрость, контактируя с Брюсселем

Бывшее правительство Венгрии шло на хитрость, контактируя с Брюсселем. Об этом предположил в интервью Index экс-премьер республики Виктор Орбан.

Так политик ответил на обвинения со стороны нынешнего премьер-министра Петера Мадьяра. Ранее он заявил, что правительство Орбана якобы планировало втайне построить лагерь для размещения мигрантов в Венгрии, несмотря на публичные политические заявления. Петер Мадьяр назвал это самой большой ложью кабинета Орбана.

Орбан подчеркнул, что в Венгрии «нет ни одного мигранта и нет никакого лагеря».

«Будучи у власти, мы защищали Венгрию. Иногда нам приходилось использовать тактику и перехитрить Брюссель. Мы пытались их перехитрить, но там тоже нет дураков, мы не единственные хитрые ребята, в Брюсселе тоже не глупы», — объяснил он.

Ранее Виктор Орбан раскритиковал решение венгерского парламента ограничить срок пребывания на посту главы правительства восемью годами. До этого Петер Мадьяр анонсировал крупнейшее разоблачение прошлого правительства страны во главе с Виктором Орбаном.