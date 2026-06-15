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22:02, 15 июня 2026Мир

Орбан обрушился с критикой на решение властей Венгрии

Орбан назвал запрет ему снова становиться премьером Венгрии нелепым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение венгерского парламента ограничить срок пребывания на посту главы правительства восемью годами. Об этом политик рассказал в интервью порталу Index.

Парламент Венгрии на заседании в понедельник принял поправку к конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьера.

«Это смешное и нелепое решение. Мне это кажется забавным, потому что это не работает. В итоге решение все равно принимают люди», — подчеркнул Орбан.

По его словам, если венгерское правительство хочет, чтобы «люди не выбирали того или иного кандидата, есть только один способ этого добиться: нужно убедить людей не выбирать его».

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал крупнейшее разоблачение прошлого правительства страны во главе с Виктором Орбаном. По его словам, информация, которая будет предана огласке, сведет на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которая планирует переизбрать Орбана на посту своего председателя.

До этого Мадьяр заявил, что Виктор Орбан должен понести ответственность за личный контроль над спецслужбами республики.

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