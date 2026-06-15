Орбан обрушился с критикой на решение властей Венгрии

Орбан назвал запрет ему снова становиться премьером Венгрии нелепым

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение венгерского парламента ограничить срок пребывания на посту главы правительства восемью годами. Об этом политик рассказал в интервью порталу Index.

Парламент Венгрии на заседании в понедельник принял поправку к конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьера.

«Это смешное и нелепое решение. Мне это кажется забавным, потому что это не работает. В итоге решение все равно принимают люди», — подчеркнул Орбан.

По его словам, если венгерское правительство хочет, чтобы «люди не выбирали того или иного кандидата, есть только один способ этого добиться: нужно убедить людей не выбирать его».

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал крупнейшее разоблачение прошлого правительства страны во главе с Виктором Орбаном. По его словам, информация, которая будет предана огласке, сведет на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которая планирует переизбрать Орбана на посту своего председателя.

До этого Мадьяр заявил, что Виктор Орбан должен понести ответственность за личный контроль над спецслужбами республики.