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18:53, 3 июня 2026Мир

Мадьяр пообещал наказать Орбана

Мадьяр: Орбан должен понести ответственность за контроль над спецслужбами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен понести ответственность за личный контроль над спецслужбами республики. Об этом заявил нынешний глава венгерского правительства Петер Мадьяр в соцсети X.

«Виктор Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог отдавать приказы о проведении облав и отмене расследований. Он должен нести ответственность», — написал венгерский премьер.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия могла бы стать местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что гарантии безопасности для Киева может предоставить только международное сообщество.

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