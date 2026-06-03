Мадьяр пообещал наказать Орбана

Мадьяр: Орбан должен понести ответственность за контроль над спецслужбами

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен понести ответственность за личный контроль над спецслужбами республики. Об этом заявил нынешний глава венгерского правительства Петер Мадьяр в соцсети X.

«Виктор Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог отдавать приказы о проведении облав и отмене расследований. Он должен нести ответственность», — написал венгерский премьер.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия могла бы стать местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что гарантии безопасности для Киева может предоставить только международное сообщество.