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10:49, 5 августа 2026Экономика

Интерес к доставке товаров курьерами в России начал падать

«Ъ»: Рост рынка курьерских услуг в России рухнул с 33,4 процента до 8,8 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

По итогам первой половины 2026 года объем рынка курьерских услуг в России вырос на 8,8 процента, до 37 миллиарда рублей, хотя в 2025 году за тот же период показатель увеличился на 33,4 процента, а в 2024-м — на 38,9 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Как указал коммерческий директор компании «Курьер Сервис Экспресс» Сергей Волчков, с начала года стоимость курьерской доставки в среднем поднялась на 10-12 процентов. Таким образом, текущий результат достигнут за счет подорожания услуги.

Сильнее всего рост замедлился в Москве, до 1,3 процента (объем достиг 18,4 миллиарда рублей), хотя годом ранее он составлял 28,7 процента, а до этого — 33,6 процента. В Подмосковье результат сократился с 58 процентов до 18,9 процента (2,1 миллиарда рублей), а в Санкт-Петербурге — с 73,3 процента до 24 процентов (2,1 миллиарда рублей).

Коммерческий директор «Яндекс Доставки» Наталья Горохова объяснила слабые показатели столицы высокой базой, ведь на нее приходится половина доставки в России в денежном выражении. Директор по развитию фулфилмент-оператора «Бета ПРО» Артем Смирнов предположил, что Москва уже достигла своего предела.

Руководитель службы внутригородской логистики СДЭК Александр Воронов рассказал, что из-за подорожания доставки клиенты все чаще предпочитают забирать товары в пунктах выдачи заказов. Кроме того, в этом случае не приходится ожидать курьера дома в условленное время.

По мнению президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александра Митюкова, в перспективе курьерские услуги с учетом требований к сервисам будут только расти в цене.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что в России возник дефицит курьеров, потому что миллионы мигрантов вернулись в свои страны, а заместить их пока не удалось.

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