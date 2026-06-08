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18:15, 8 июня 2026Экономика

В России возникла страшная нехватка некоторых профессий

HR-эксперт Мурадян: За сварщика в РФ будут конкурировать 12 компаний, а за швею — восемь
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России уже начались сокращения, так как из-за плохого состояния экономики компании увольняют айтишников и других офисных работников. Об этом заявил HR-эксперт Гарри Мурадян. Его процитировало НСН.

Он пояснил, что в настоящее время 11,4 человека конкурируют за вакансию в офисе. При этом на рынке линейных и квалифицированных рабочих ситуация совсем иная, так как стране остро не хватает курьеров, сварщиков и разнорабочих. Миллионы мигрантов вернулись в свои страны, а заместить их пока не удалось.

«Но это касается именно линейного персонала, там очень высокий спрос, так как страшная нехватка», — констатировал Мурадян.

По его словам, если сварщик ищет работу, то за него станут конкурировать 12 компаний, а за швею — восемь. Бороться за менеджера по продажам будут две-четыре компании. В такой ситуации, по мнению эксперта, многим россиянам стоит пройти переобучение, чтобы пойти на востребованные профессии.

В конце мая сообщалось, что в России острый дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, транспортной сфере и логистике. Кроме того, нехватку рабочих рук ощущают некоторые из направлений обрабатывающей промышленности.

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