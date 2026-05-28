В России назвали отрасли с наибольшей потребностью в работниках

Глава АКРА Гусаков: Дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве и логистике

В настоящее время острый дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, транспортной сфере и логистике. Отрасли российской экономики с наибольшей потребностью в работниках перечислил глава рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков. Его слова приводит РИА Новости.

Кадровый голод также ощущается в отдельных направлениях обрабатывающей промышленности. Вышеперечисленные отрасли, отметил аналитик, являются трудоемкими. По этой причине они в наибольшей степени реагируют на общую напряженность на российском рынке труда, пояснил Гусаков.

В целом кадровый голод в стране во многом обусловлен нехваткой специалистов конкретных профилей, а не общим дефицитом людей, отметил руководитель рейтингового агентства. Многие же из доступных сейчас на рынке труда специалистов не обладают достаточной квалификацией для покрытия кадровой бреши. Другая часть соискателей, по его словам, не готовы к требуемому режиму занятости.

На фоне растущих издержек руководители многих российских компаний изменили кадровую стратегию. Если раньше они делали акцент на найме новых сотрудников, предлагая им высокую зарплату, то в последнее время стали пытаться удерживать действующих опытных работников. Подобный тренд сформировался на фоне расцвета неполной занятости. Ради оптимизации затрат ряд компаний стали переводить сотрудников на сокращенную рабочую неделю с урезанием премий. В оставшуюся часть года тенденция заморозки найма, скорее всего, сохранится, сходятся во мнении эксперты.