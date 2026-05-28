Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:40, 28 мая 2026Экономика

В России назвали отрасли с наибольшей потребностью в работниках

Глава АКРА Гусаков: Дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве и логистике
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В настоящее время острый дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, транспортной сфере и логистике. Отрасли российской экономики с наибольшей потребностью в работниках перечислил глава рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков. Его слова приводит РИА Новости.

Кадровый голод также ощущается в отдельных направлениях обрабатывающей промышленности. Вышеперечисленные отрасли, отметил аналитик, являются трудоемкими. По этой причине они в наибольшей степени реагируют на общую напряженность на российском рынке труда, пояснил Гусаков.

Материалы по теме:
«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
«На пятидесятилетних можно положиться»Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
20 марта 2025
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
«Это тревожный сигнал»Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026

В целом кадровый голод в стране во многом обусловлен нехваткой специалистов конкретных профилей, а не общим дефицитом людей, отметил руководитель рейтингового агентства. Многие же из доступных сейчас на рынке труда специалистов не обладают достаточной квалификацией для покрытия кадровой бреши. Другая часть соискателей, по его словам, не готовы к требуемому режиму занятости.

На фоне растущих издержек руководители многих российских компаний изменили кадровую стратегию. Если раньше они делали акцент на найме новых сотрудников, предлагая им высокую зарплату, то в последнее время стали пытаться удерживать действующих опытных работников. Подобный тренд сформировался на фоне расцвета неполной занятости. Ради оптимизации затрат ряд компаний стали переводить сотрудников на сокращенную рабочую неделю с урезанием премий. В оставшуюся часть года тенденция заморозки найма, скорее всего, сохранится, сходятся во мнении эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас поставила России условие для переговоров по Украине

    Небо над Казахстаном окрасилось в российский триколор во время визита Путина

    Испытывающий финансовые проблемы в США внук Пугачевой переписал компанию на бывшую тещу

    Шойгу назвал причину «пробуксовки» российско-американской инициативы по Украине

    Каллас испугалась «ловушки России»

    В России ответили на слова о попытках НАТО «заблокировать» Калининград

    В ЕС инициировали запрет правой партии с участием АдГ

    В России назвали отрасли с наибольшей потребностью в работниках

    Посольство США покинет Киев после предупреждения России

    В сети восхитились внешностью Трусовой в бикини через 9 месяцев после родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok