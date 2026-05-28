В говяжьих бургерах из «Азбуки вкуса» нашли следы свинины и курятины

Shot: В мраморной говядине из «Азбуки вкуса» нашли ДНК свиньи и курицы.

В бургерах из мраморной говядины, которые продавали в «Азбуке вкуса», нашли следы свинины и курятины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Постороннюю ДНК обнаружили после экспертизы «Стейкбургера ЛАЙТ из мраморной говядины» бренда PRIMEBEEF в магазине на Литейном проспекте, 26, в Санкт-Петербурге. Исследование показало, что состав продукта отличается от маркировки, поэтому специалисты Роспотребнадзора вынесли предостережение производителю.

Пищевой технолог Ольга Пасько отметила, что частицы ДНК другого мяса могут попадать в продукт через ножи, доски, мясорубки и другой инвентарь. По ее словам, полностью исключить такие следы можно только при полном разделении цехов и отдельных линиях для каждого вида мяса, но позволить себе такую систему могут далеко не все производства.

