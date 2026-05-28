Экономика
10:59, 28 мая 2026

В говяжьих бургерах из «Азбуки вкуса» нашли следы свинины и курятины

Shot: В мраморной говядине из «Азбуки вкуса» нашли ДНК свиньи и курицы.
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В бургерах из мраморной говядины, которые продавали в «Азбуке вкуса», нашли следы свинины и курятины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Постороннюю ДНК обнаружили после экспертизы «Стейкбургера ЛАЙТ из мраморной говядины» бренда PRIMEBEEF в магазине на Литейном проспекте, 26, в Санкт-Петербурге. Исследование показало, что состав продукта отличается от маркировки, поэтому специалисты Роспотребнадзора вынесли предостережение производителю.

Пищевой технолог Ольга Пасько отметила, что частицы ДНК другого мяса могут попадать в продукт через ножи, доски, мясорубки и другой инвентарь. По ее словам, полностью исключить такие следы можно только при полном разделении цехов и отдельных линиях для каждого вида мяса, но позволить себе такую систему могут далеко не все производства.

Ранее стало известно, что российские бабушки начали продавать на трассах китайскую клубнику под видом отечественной. Поставщики завозят ягоды из Поднебесной в российскую глубинку и предлагают ее пожилым женщинам на перепродажу. Те охотно соглашаются, так как свой урожай у них планируется только в конце июня.

