10:39, 28 мая 2026

В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom

Дипломаты из посольства США выезжали из Киева в ночь на воскресенье, 24 мая, перед ударом российских войск по украинской столице. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «РБК-Украина».

Перед этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что посольство США покинуло Киев после предупреждения России об ударе. Она подчеркнула, что все остальные диппредставительства остались в украинской столице.

«Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали [перед ударом в ночь на воскресенье]. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве», — сказал советник. При этом он назвал ситуацию странной, так как Украина не должна интерпретировать слова Каллас.

Ранее глава евродипломатии заявила, что Европейский союз в случае начала переговоров по Украине будет требовать от России ограничения ее вооруженных сил. Кроме того, она заявила, что Брюссель потребует от Москвы вывести войска из Грузии и Молдавии, вероятно, имея в виду территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

