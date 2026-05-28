11:52, 28 мая 2026

Актер Саша Барон Коэн показал бюстгальтер для мужских гениталий
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Британский актер и комик Саша Барон Коэн показал бюстгальтер для мужских гениталий. Видео появилось на странице стриминговой платформы Netflix в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 54-летний артист презентовал изделие под названием testicle bra («бюстгальтер для яичек»). Предмет гардероба в стиле Victoria’s Secret представляет собой пояс с ремнями, к которым прикреплены две полусферы, напоминающие чашки бра.

Данный ролик был снят в рамках промокампании нового фильма с участием Коэна — «Сначала дамы» (Ladies First). Согласно сюжету топ-менеджер крупного рекламного агентства, который придерживается сексистских взглядов, просыпается в мире, где правят женщины, ведущие себя как мужчины. В свою очередь, мужчины оказались должны делать макияж и депиляцию, терпеть домогательства начальства и носить корректирующее белье.

Ранее в мае блогершу Катерину Климову возмутили найденные на маркетплейсе накладки на женские гениталии.

