Россиянин выиграл три миллиона рублей на финале Лиги конференций

12:53, 28 мая 2026Спорт

Россиянин выиграл три миллиона рублей, поставив на «Кристал Пэлас» в финале ЛК
Владислав Уткин
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Россиянин выиграл три миллиона рублей, поставив на победу «Кристал Пэлас» в финале Лиги конференций (ЛК). Об этом сообщает Betonmobile.

В финале турнира встретились «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано». Клиент букмекерской конторы поставил 1,4 миллиона рублей на победу английского клуба в основное время. Коэффициент составил 2,16.

«Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0, единственный гол в матче был забит на 51-й минуте французским нападающим Жаном-Филиппом Матетой. Таким образом, ставка прошла, и россиянин выиграл три миллиона рублей.

Ранее другой россиянин выиграл десять миллионов рублей, поставив на ничью в основное время Суперфинала Кубка России. 24 мая трофей между собой разыгрывали «Спартак» и «Краснодар». Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти победу одержали красно-белые.

