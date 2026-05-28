Экономика
13:53, 28 мая 2026

Экс-владелец гипермаркетов «О'кей» сменил название на «ДА»

Reuters: Акционеры O’Key Group решили переименовать ретейлера в «Группа ДА»
Дмитрий Воронин

Акционеры продовольственного ретейлера «О'кей» (O’Key Group) в ​рамках процесса ​редомициляции приняли решение о переименовании в МКПАО «Группа ДА». Об этом сообщает Reuters.

В 2025 году компания продала входившие в ее состав гипермаркеты ООО «РБФ Ритейл», ‌принадлежащему менеджменту сети.

После получения одобрения властей под управление команды перешли сеть магазинов «О'Кей», товарный знак, логистическая инфраструктура. При этом в периметре люксембургской «О'Кей групп» осталась сеть дискаунтеров «ДА!», насчитывающая более 200 торговых точек.

Также в прошлом году стало известно, что акционеры «О'Кей групп» приняли решение о смене юрисдикции компании с Люксембурга на Российскую Федерацию. Отмечалось, что процесс смены юрлица Группы не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов, а сама «О'Кей групп» продолжит действовать как европейская компания до завершения соответствующих процессов.

