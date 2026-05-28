Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:47, 28 мая 2026Наука и техника

В России разработали «Пепелац» для доставки грузов

НПО «Липтех» разработало тяжелый дрон «Пепелац-20» для доставки грузов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Жуков / ТАСС

Тяжелый дрон «Пепелац-20», который может доставлять грузы бойцам, разработали в России. Об этом сообщили представители НПО «Липтех», передает ТАСС.

«Грузовой дрон предназначен для помощи бойцам, но может использоваться и для сельскохозяйственных задач. Полезная нагрузка — 20 килограммов. Дальность полета с нагрузкой — 12-13 километров», — сказал один из разработчиков квадрокоптера.

Отмечается, что «Пепелац» можно использовать для разведки и проведения аэрофотосъемки. Также аппарат может нести ретрансляторы, системы сброса боеприпасов и другие специальные модули. Разработчики рассказали, что в беспилотнике используют аккумуляторы производства НПО. Они добавили, что находятся на связи с бойцами в зоне проведения специальной военной операции и учитывают их пожелания при создании беспилотников.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В декабре стало известно, что Вооруженные силы России начали применять грузовой дрон «Сварог» 4T Lite V2.0 с тепловизором и цифровой системой связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    Медведев высказался об ограничениях в отношении России

    Спасатели назвали важный для ребенка навык

    Россиянин похитил девочку и попытался изнасиловать

    Российский автопроизводитель представил бронированный пикап

    Ставший фигурантом уголовного дела российский мэр не пришел в суд

    17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта кардинально сменил имидж

    В России заявили о шансе на возвращение хоккейной сборной на международные турниры

    Зеленский заявил о планах Украины закупить 22 истребителя

    В Госдуме назвали виновных в инцидентах с направляющимися на Россию дронами в Прибалтике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok