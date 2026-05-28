Риск эпидемии Эболы в России оценили

Инфекционист Вознесенский назвал риск распространения Эболы в России нулевым

Риск распространения Эболы в России фактически нулевой. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский в эфире «Радио КП» на фоне усиления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу России.

«Я его даже могу описать довольно-таки четкой цифрой. Этот риск на сегодняшний день составляет ровно ноль», — заверил инфекционист.

Вознесенский назвал основное отличие вируса Эбола от COVID-19 — и это механизм передачи болезни. Так, коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, в то время как лихорадка Эбола требует тесного контакта с зараженным человеком или животным или их кровью и выделениями. По воздуху Эбола не передается.

Эксперт также успокоил россиян насчет якобы распространения Эболы из-за трудовой миграции. Он заверил, что оснований для таких страхов нет, и специалисты в России и мире едины в этом мнении.

«ВОЗ при развитии этой вспышки разделила все страны планеты на три зоны. В зону очень высокого риска попала только одна страна — Демократическая республика Конго», — заключил Вознесенский.

Ранее российский вирусолог Александр Чепурнов оценил идею ограничить въезд в страну из-за вспышки Эболы в Африке.