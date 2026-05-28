16:45, 28 мая 2026Мир

Захарова вспомнила анекдот в ответ на заявление Каллас о России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова вспомнила анекдот про мышей и кактус в ответ на заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о давлении на Россию. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус. Вот у меня такое впечатление, что это ровно про эту историю, про бесконечные пакеты с собрания оставшихся сил как физических, так и интеллектуальных, для того чтобы реализовать какую-то маниакальную идею о нанесении России — как они там придумали — стратегического поражения», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что Европа прямо сейчас наносит или уже нанесла самой себе стратегическое поражение, о чем свидетельствуют экономические показатели в странах ЕС.

24 мая Каллас заявила, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят усиление давления на Россию. Так глава евродипломатии прокомментировала сообщения об ударах по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

