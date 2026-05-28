17:46, 28 мая 2026Экономика

В столичном небоскребе от застройщика MR Group перестали работать лифты

В 47-этажном жилом доме от застройщика MR Group в Москве перестали работать лифты
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pinglabel / Shutterstock / Fotodom

В 47-этажном жилом доме от застройщика MR Group в Москве перестали работать лифты. О поломке, которая нарушила комфорт жильцов столичного небоскреба, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Речь идет о ЖК «Савеловский сити» на северо-востоке столицы. Люди жалуются, что им каждый день приходится стоять 40-минутную очередь в душном подъезде, чтобы попасть к себе домой.

Отключение нескольких лифтов в доме объясняют техническими неполадками — так написано в объявлении перед неработающими подъемниками. «До этого мы с жителями писали коллективное письмо по факту неработающих лифтов, но после этого перестал работать еще один, родители с колясками вынуждены стоять в подъезде десятки минут и ждать», — пожаловались пострадавшие.

Ранее в другом доме от застройщика MR Group лифт рухнул вместе с пассажирами. Инцидент произошел в подмосковном жилом комплексе «Эко Видное». Мать с пятилетней дочерью спускались на лифте, и кабина рухнула, пролетев четыре этажа вниз. Затем внутри погас свет, заблокировались двери, а кнопка вызова диспетчера перестала работать. Семья провела в лифте полчаса.

