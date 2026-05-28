18:42, 28 мая 2026

Самый популярный в мире блогер попробовал гематоген и был раскритикован жителями стран СНГ

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hubert Boesl / dpa / Globallookpress.com

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя Джеймс Дональдсон) и блогер Чендлер Хэллоу попробовали самые странные шоколадные плитки мира, в число которых они включили гематоген. Видео опубликовано на YouTube.

В ролике Дональдсон и Хэллоу попробовали самый острый шоколад, шоколад с червями, со свиным мозгом, а также гематоген. MrBeast отметил, что в состав последнего десерта входит кровь коровы. Хэллоу же признался, что сладость напоминает ему собачье лакомство.

Реакция блогера возмутила многих жителей стран СНГ. «Чендлер офигел, гематоген — это святое», «Собирается армия для защиты гематогена. (...) Гематоген — имба и полезен», «Чендлер подвел всех нас, армия гематогена такое не прощает», «Вы затронули самое святое — гематоген», «MrBeast, передай Чендлеру, чтобы был поаккуратнее с высказываниями в сторону гематогена», «Гематоген не странный. Он вкусный», — раскритиковали ролик комментаторы.

Пользователи также добавили, что гематоген не содержит шоколада, поэтому включать его в этот список было ошибкой.

Ранее MrBeast рассказал о проблеме со здоровьем. Он заявил, что почти ничего не видит правым глазом.

