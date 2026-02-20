Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:22, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Самый популярный в мире блогер рассказал о серьезной проблеме со здоровьем

Блогер MrBeast рассказал, что практически ничего не видит правым глазом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) рассказал о серьезной проблеме со здоровьем. Как пишет Dexerto, блогер заявил, что практически ничего не видит правым глазом.

Уточняется, что в соцсети X набрал популярность пост, в котором пользователь разместил фото MrBeast и отметил, что тот практически никогда не улыбается глазами. Блогер вскоре ответил на публикацию и заявил, что не может никак контролировать свои глаза.

«Я практически слеп на правый глаз. Они выглядят странно, потому что даже в контактных линзах мне приходится прищуриваться правым глазом, чтобы лучше видеть. Я ничего не могу с этим поделать», — объяснил Дональдсон. После этого автор публикации извинился перед блогером.

Впоследствии многие пользователи X раскритиковали автора поста и предложили ему удалить публикацию.

Ранее сообщалось, что Дональдсон побил почти 30 рекордов из Книги Гиннесса благодаря его реалити-шоу Beast Games. В частности, он получил сертификаты за самое большое число участников в шоу, а также за самый большой денежный приз.

