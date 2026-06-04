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11:03, 4 июня 2026Наука и техника

Спецназ ВМФ России получил ударные FPV-дроны

«Известия»: Спецназ ВМФ России получил ударные FPV-дроны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Отряды специального назначения Военно-морского флота (ВМФ) России получили ударные FPV-дроны. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет газета «Известия».

По данным издания, учения с беспилотниками проводятся в подразделениях по противодействию подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС).

Экс-командир отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, депутат заксобрания Калининградской области Алексей Мендрик заметил, что с помощью FPV-дрона гораздо проще поразить безэкипажный катер (БЭК) чем из пулемета, «причем можно это сделать на большем расстоянии».

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Ранее ТАСС сообщил, что специалисты Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова ВМФ России запатентовали БЭК для спасения личного состава и буксировки малоразмерных объектов.

В мае компания «Системы механической защиты» рассказала, что в России против украинских БЭКов начнут использовать сеть «Дарвин».

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