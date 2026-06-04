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09:43, 4 июня 2026Наука и техника

ВМФ России запатентовал спасательный БЭК

Военно-морской флот России запатентовал БЭК для спасения личного состава
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Специалисты Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова Военно-морского флота (ВМФ) России запатентовали безэкипажный катер (БЭК) для спасения личного состава и буксировки малоразмерных объектов. Об этом со ссылкой на патент сообщет ТАСС.

«Полезная модель относится к области судостроения и касается создания безэкипажного катера, управляемого со спасательного судна или берега и способного передать средства поддержания личного состава на поверхности воды, подобрать личный состав, плавающий на поверхности воды, а также выполнить буксировку малоразмерных надводных объектов при проведении спасательных работ», — говорится в соответствующем документе.

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В мае «Системы механической защиты» сообщили агентству, что в России против украинских БЭКов начнут использовать сеть «Дарвин».

В апреле газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники рассказала, что новый вертолетный полк Северного флота России, оснащенный машинами нескольких типов, развернут в Заполярье.

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