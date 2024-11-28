Самый популярный в мире блогер побил почти 30 рекордов Гиннесса

Блогер MrBeast побил почти 30 рекордов Гиннесса благодаря шоу Beast Games

Самый популярный в мире блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) побил почти 30 рекордов из Книги Гиннесса благодаря его реалити-шоу Beast Games, которое еще не вышло в эфир. Об этом сообщает Dexerto.

Блогер опубликовал в соцсети X фотографию стопки сертификатов о включении в Книгу рекордов Гиннесса. «Гиннесс только что передал нам документы о том, что мы побили несколько рекордов, пока снимали Beast Games. Я так рад, что уже через 22 дня состоится премьера шоу», — подписал он снимок.

MrBeast добавил, что, в частности, получил сертификаты за самое большое число участников в шоу, а также за самый большой денежный приз.

Как посчитал Dexerto, на фото запечатлено 28 сертификатов Книги рекордов Гиннесса.

Ранее стало известно, что на MrBeast подали в суд из-за шоу Beast Games. Герои передачи пожаловались на крайне тяжелые условия на площадке, а также обвинили блогера в создании враждебной атмосферы, провоцирующей сексуальные домогательства.