Ле Пен обвинила Мадьяра в нарушении правил демократии

Ле Пен: Мадьяр нарушает правила демократии

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр при поддержке Европейской комиссии (ЕК) нарушает правила демократии. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в социальной сети X.

«Демократия не делится на лагеря. У нее есть лишь правила, которые новый премьер-министр Венгрии, пользующийся поддержкой Европейской комиссии, в настоящее время грубо нарушает», — написала она.

По ее словам, в Венгрии все чаще нарушаются принципы верховенства закона, причем с одобрения представителей «лагеря добра».

Таким образом французский политик прокомментировала новости об изъятии средств связи и баз данных из офиса венгерской оппозиционной партии «Фидес», лидером которой является Виктор Орбан. Уточняется, что прокуратура пришла в офис партии без предупреждения.

Ранее депутаты венгерского парламента от основных оппозиционных партий демонстративно отказались присутствовать на выступлении спикера Агнеш Форстхоффер, временно исполняющей обязанности президента страны. Таким образом они выразили протест против отстранения от должности главы государства Тамаша Шуйока по инициативе правительства Мадьяра.