Венгерская оппозиция устроила протест в парламенте против политики Мадьяра

Венгерская оппозиция бойкотировала заседание парламента из-за отстранения президента

Депутаты венгерского парламента от основных оппозиционных партий демонстративно отказались присутствовать на выступлении спикера Агнеш Форстхоффер, временно исполняющей обязанности президента страны. Таким образом они выразили протест против отстранения от должности главы государства Тамаша Шуйока по инициативе правительства Петера Мадьяра, сообщает ТАСС.

Кресла депутатов от партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их младших партнеров — христианских демократов — остались пустыми в начале заседания, трансляция которого велась на сайте парламента. В зале присутствовали лишь представители правящей партии «Тиса» и шестеро их коллег из ультраконсервативной партии «Наша родина».

«В парламенте продолжается фарс... Петер Мадьяр насильственно отстранил от должности Тамаша Шуйока. В результате сложившаяся ситуация нелегитимна, и выступление Агнеш Форстхоффер ничего в ней не меняет», — написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заместитель лидера фракции ФИДЕС Янош Бока.

Форстхоффер исполняет обязанности президента с 20 июля после того, как Шуйок подписал поправку к Основному закону о его отстранении. Он назвал документ антиконституционным, но поставил подпись, поскольку, по его словам, «исчерпал возможности» противодействия Мадьяру. Премьер добивался отставки Шуйока, утверждая, что тот потворствовал злоупотреблениям правительства Виктора Орбана.

Выборы нового президента должны состояться в течение 30 дней. Партия «Тиса» располагает более чем двумя третями голосов в парламенте, однако фракции ФИДЕС и христианских демократов заявили, что «не будут принимать участия в этом спектакле».

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении предложить пост президента страны всемирно известной венгерской шахматистке Юдит Полгар. Он отметил, что счел бы большой честью, если бы она приняла это предложение.