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23:08, 19 июля 2026Мир

Пост президента Венгрии предложат шахматистке

Премьер Венгрии Мадьяр предложит пост президента шахматистке Юдит Полгар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении предложить пост президента страны всемирно известной венгерской шахматистке Юдит Полгар. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Задача президента — служить и представлять. Каждому венгру и каждого венгра. Юдит Полгар, которую сегодня рекомендуют на пост президента признанные венгерские общественные деятели — именно такой человек», — написал венгерский премьер, отметив, что счел бы большой честью, если бы она приняла это предложение.

Ранее Мадьяр поторопил президента страны Тамаша Шуйока с отстранением от должности. Премьер пояснил, что парламент одобрил поправку 13 июля, а по закону президенту отводится пять дней на то, чтобы либо поставить под ним свою подпись, либо отклонить.

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