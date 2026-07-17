Премьер Венгрии поторопил президента с отставкой

Мадьяр потребовал от президента Венгрии Шуйока уйти в отставку не позже 18 июля

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поторопил президента страны Тамаша Шуйока с отстранением от должности, передает ТАСС.

Глава венгерского правительства заявил, что президент должен подписать поправку к конституции, предполагающую его отставку, не позже вечера субботы, 18 июля. В противном случае Мадьяр пригрозил Шуйоку импичментом.

Премьер пояснил, что парламент одобрил поправку 13 июля, а по закону президенту отводится пять дней на то, чтобы либо поставить под ним свою подпись, либо отклонить. Как отметил Мадьяр, оснований для того, чтобы Шуйок направил документ в Конституционный суд, по его мнению, нет.

«Если же этот нежелательный сценарий будет реализован, то мы предпримем необходимые шаги в надлежащее время и надлежащим образом», — предостерег премьер.

Ранее Мадьяр сообщил, что в Венгрии началось расследование возможных связей бывшего главы МИД страны Петера Сийярто с Россией.