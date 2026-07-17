Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:38, 17 июля 2026Мир

Премьер Венгрии поторопил президента с отставкой

Мадьяр потребовал от президента Венгрии Шуйока уйти в отставку не позже 18 июля
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поторопил президента страны Тамаша Шуйока с отстранением от должности, передает ТАСС.

Глава венгерского правительства заявил, что президент должен подписать поправку к конституции, предполагающую его отставку, не позже вечера субботы, 18 июля. В противном случае Мадьяр пригрозил Шуйоку импичментом.

Премьер пояснил, что парламент одобрил поправку 13 июля, а по закону президенту отводится пять дней на то, чтобы либо поставить под ним свою подпись, либо отклонить. Как отметил Мадьяр, оснований для того, чтобы Шуйок направил документ в Конституционный суд, по его мнению, нет.

«Если же этот нежелательный сценарий будет реализован, то мы предпримем необходимые шаги в надлежащее время и надлежащим образом», — предостерег премьер.

Ранее Мадьяр сообщил, что в Венгрии началось расследование возможных связей бывшего главы МИД страны Петера Сийярто с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Он не заслужил света». Захарова цитатой из «Мастера и Маргариты» прокомментировала отъезд посла Германии из России
    Противодронный маневр российского беспилотника попал на видео
    Олимпийская чемпионка в оголяющем грудь платье посетила премию
    Трамп назвал четыре страны угрозой для избирательной системы США
    Трамп обвинил Китай в краже данных 220 миллионов американских избирателей
    В Москве почти пять тысяч пар заключили брак с начала лета
    Трамп заявил о скорой победе над Ираном
    Трамп рассказал о шокирующих уязвимостях в системе американских выборов
    Трамп начал свое запланированное обращение к американцам
    Раскрыты признаки скорой смерти компьютера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok