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22:19, 16 июля 2026Мир

В Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Венгрии с Россией

В Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Венгрии Сийярто с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Global Look Press

В Венгрии началось расследование возможных связей бывшего главы МИД страны Петера Сийярто с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции в Будапеште, передает ТАСС.

Журналисты напомнили Мадьяру о его обвинениях в сговоре с русскими в сторону Сийярто, а также о том, что новый премьер-министр обещал провести расследование связей бывшего главы внешнеполитического ведомства с Москвой, так как речь может идти о госизмене. Мадьяр не стал отказываться от своих слов, и сообщил, что расследование уже начато.

При этом он не стал раскрывать подробности, объяснив это наличием в деле большого количества документов, которые содержат государственные секреты, а также касаются внешней политики. «Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем», — резюмировал премьер-министр.

Ранее Мадьяр обвинил своего предшественника Виктора Орбана в удалении Венгрии от еврозоны.

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