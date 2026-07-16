В Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Венгрии с Россией

В Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Венгрии Сийярто с Россией

В Венгрии началось расследование возможных связей бывшего главы МИД страны Петера Сийярто с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции в Будапеште, передает ТАСС.

Журналисты напомнили Мадьяру о его обвинениях в сговоре с русскими в сторону Сийярто, а также о том, что новый премьер-министр обещал провести расследование связей бывшего главы внешнеполитического ведомства с Москвой, так как речь может идти о госизмене. Мадьяр не стал отказываться от своих слов, и сообщил, что расследование уже начато.

При этом он не стал раскрывать подробности, объяснив это наличием в деле большого количества документов, которые содержат государственные секреты, а также касаются внешней политики. «Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем», — резюмировал премьер-министр.

Ранее Мадьяр обвинил своего предшественника Виктора Орбана в удалении Венгрии от еврозоны.