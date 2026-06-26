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14:52, 26 июня 2026Экономика

Мадьяр обвинил Орбана в удалении Венгрии от еврозоны

Мадьяр: В Венгрии поддержка вступления в еврозону составляет 70-75 %
Дмитрий Воронин

Фото: Marton Monus / Reuters

Власти планируют к началу 30-х годов выполнить критерии для перехода экономики Венгрии с форинта на евро. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, которого цитирует ТАСС.

По словам политика, в Венгрии поддержка вступления в еврозону составляет 70-75 процентов, что является самым высоким показателем среди стран, которые не вводили единую европейскую валюту. Назвав целью действующего правительства выполнение маастрихтских критериев, Мадьяр признал, что пока не выполнен ни один из них, а также отметил, что речь в целом идет о непростой задаче, поскольку сейчас Будапешт, по его словам, находится дальше от присоединения к еврозоне, чем был при вступлении в Евросоюз 22 года назад.

Таким образом, он фактически обвинил в удалении от указанной цели покинувшего весной пост премьер-министра Виктора Орбана, который возглавлял исполнительную власти в стране большую часть этого времени.

Орбан ранее отмечал, что страна не готова к отказу от нацвалюты и связывать свою судьбу с Брюсселем еще теснее сейчас не время. Мадьяр в свою очередь вскоре после победы на выборах, давшей его партии конституционное большинство, заявил об актуальности перехода на евро для Венгрии.

В 2026 году 21-й страной, отказавшейся от оборота нацвалюты в пользу общеевропейской, стала Болгария. Разговоры о том, чтобы защититься таким образом от «глобальных потрясений» идут и в Швеции.

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