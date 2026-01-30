Реклама

14:19, 30 января 2026

В Швеции начали обсуждать переход на евро

Politico: В парламенте Швеции прошли дебаты об отказе от кроны в пользу евро
Дмитрий Воронин

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В парламенте Швеции прошли дебаты о возможности перехода с кроны на евро, пишет Politico, отмечая, что за последнее десятилетие местная валюта потеряла более 20 процентов своей стоимости и, хотя недавно ей удалось немного восстановиться, в Стокгольме опасаются «глобальных потрясений и потенциальных военных угроз».

К обсуждению приступили с учетом того, что в Центробанке королевства ранее указывали на расширение неопределенности в том числе в связи с торговой и внешней политикой США, а глава Минфина Элизабет Свантессон заявила, что ее Умеренная коалиционная партия создаст экспертную группу для «оценки преимуществ и недостатков вступления в еврозону» в случае, если останется у власти по результатам сентябрьских выборов.

Если произойдет военная эскалация в Балтийском регионе или другие крупные потрясения, крона может быстро обесцениться, что повлечет за собой серьезные последствия для экономики, объяснил изданию главный экономист швейцарской EFG Bank Штефан Герлах.

Швеция вступила в ЕС в 1995 году, но в 2003-м 55,9 процента участников референдума проголосовали против перехода страны на европейскую валюту.

Сейчас в еврозоне 21 страна. Последней с 1 января 2026 года в нее вступила Болгария, где уже через два дня, то есть с 1 февраля, местный лев перестанет быть законным платежным средством.

