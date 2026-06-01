Наука и техника
04:56, 1 июня 2026

Канада заменит американские «три топора» десятиколесной «Гризли»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @GD_LandSystems / X

Канадская армия может заменить буксируемые гаубицы M777 производства США новой самоходной артиллерийской установкой (САУ) Grizzly («Гризли») LAV 10x10. Машину представили на выставке CANSEC 2026 в Оттаве, пишет Army Recognition.

«Гризли» разработали в рамках усилий армии Канады по замене парка устаревающих M777, которые также известны под неофициальным названием «три топора». В основе машины лежит десятиколесное шасси LAV, которое дополнили автоматизированным артиллерийским модулем Artillery Gun Module (AGM) компании KNDS Germany с орудием калибра 155 миллиметров.

Военные хотят получить 80-98 новых САУ, которыми заменят 33 гаубицы M777.

Модуль AGM несет орудие Rheinmetall L/52, которое обеспечивает дальность стрельбы более 50 километров. Установка способна совершить восемь выстрелов за минуту.

Ранее в мае стало известно, что Великобритания купит 72 САУ RCH 155, которые оснащены модулем AGM.

