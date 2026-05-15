Великобритания купит 72 САУ из-за Украины

Великобритания купит 72 самоходные артиллерийские установки (САУ) RCH 155 (Remote Controlled Howitzer), которыми заменит переданные Киеву самоходные гаубицы. Об этом пишет Breaking Defense.
RCH 155 будут поставлять в рамках контракта на сумму около миллиарда фунтов стерлингов (1,35 миллиарда долларов). Первые установки планируют получить в 2028 году. Отмечается, что заказ откладывали из-за задержек в составлении плана оборонных инвестиций, который определит приоритеты Лондона в области вооружений на ближайшее десятилетие. Артиллерийскую часть RCH 155 будут собирать на заводе в Телфорде, а предприятие в Стокпорте будет выпускать шасси.
«Одобрение приобретения RCH 155 предоставит Великобритании долгосрочный артиллерийский потенциал непосредственной поддержки, которого не хватало, с тех пор как британская армия передала Украине системы AS90 в 2023 году», — говорится в сообщении.
Как пишет издание, шведские САУ Archer останутся временным решением, до тех пор пока военные не получат RCH 155. В 2023 году Швеция продала Великобритании 14 машин.
