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19:25, 5 июня 2026Наука и техника

Раскрыт срок жизни смартфона Samsung

BGR: Смартфоны Samsung способны проработать до поломки или замены около 3-5 лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Обычный смартфон Samsung вряд ли может проработать больше семи лет, несмотря на обещания производителя. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа заявили, что Samsung является самым популярным производителем Android-смартфонов. Специалисты изучили отзывы пользователей и раскрыли примерный срок жизни устройства. Оказалось, что в редких случаях аппараты могут проработать больше пяти лет, однако чаще всего на полностью исправную работу девайса в течение всего срока рассчитывать не приходится.

В Samsung обещают поддержку современных смартфонов в течение семи лет с момента их выхода. Журналисты BGR отметили, что у корейского IT-гиганта одна из лучших программ поддержки обновлениями, но крайне редко ее устройства могут проработать такой длительный срок. В материале говорится, что обычно телефоны выходят из строя раньше по причине естественного износа.

Они изучили отзывы владельцев девайсов и подсчитали, что в среднем смартфоны корейского бренда обновляют раз в 3–5 лет. «Некоторые пользователи были довольны своими устройствами, которые проработали семь лет, в то время как другие сообщали о поломках дисплея или материнской платы примерно через три года», — заметили авторы. Для увеличения срока жизни смартфона специалисты рекомендовали пользоваться защитными аксессуарами, правильно заряжать устройства и своевременно обновлять операционную систему (ОС).

Ранее корпорация Samsung заявила, что в смартфонах бренда обнаружили больше 40 уязвимостей. Большинство уязвимостей оказались активны на устройствах с операционной системой Android 14, 15 и 16.

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