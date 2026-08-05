Назван самый популярный модный бренд в мире

Lyst: Французский бренд Chanel вновь стал самым популярным модным брендом в мире

Эксперты платформы Lyst назвали самый популярный модный бренд в мире. Сообщение опубликовано на одноименном сайте.

Так, согласно результатам анализов потребительского поведения в фэшн-индустрии, самым желанным брендом у покупателей вновь стал французский модный дом Chanel. При этом второе место было отдано бренду Miu Miu, а третье — Dior. На четвертых и пятых позициях расположились Saint Laurent и Gucci. В первую десятку также попали Prada, Ralph Lauren, Burberry, Coach и Massimo Dutti.

Список самых популярных марок продолжили Chloe, The Row, Versaсe, Bottega Veneta и Celine. На последних строчках оказались Moncler, Loewe, Phoebe Philo, который впервые попал в рейтинг Lyst. Замкнули двадцатку Jacquemus и Stone Island.

В апреле сандалии без подошвы из круизной коллекции Chanel подняли на смех в сети.

