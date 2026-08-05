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13:38, 5 августа 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина обострения ревматоидного артрита

ARD: Загрязнение воздуха повышает риск обострения ревматоидного артрита
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Загрязнение воздуха, особенно мелкими частицами пыли, сажи и дыма, может усиливать воспаление и повышать риск обострения ревматоидного артрита. Об этом сообщили исследователи в статье, опубликованной в журнале Annals of the Rheumatic Diseases (ARD).

Ученые наблюдали за 1070 пациентами с ревматоидным артритом в Южной Корее в течение четырех лет. За это время они проанализировали данные 12 583 посещений врачей и сопоставили активность заболевания с концентрацией шести основных загрязнителей воздуха, включая диоксид азота, озон, угарный газ и твердые частицы PM2.5 и PM10.

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Наиболее выраженная связь была обнаружена для частиц PM2.5. Чем выше была их концентрация, тем сильнее проявлялись симптомы заболевания и тем чаще у пациентов возникали обострения. Особенно заметным риск становился после более чем двух недель воздействия загрязненного воздуха. Исследователи предполагают, что мельчайшие частицы способны проникать из легких в кровь и распространяться по организму. Это может усиливать окислительный стресс и запускать воспалительные процессы.

Авторы работы советуют людям с ревматоидным артритом по возможности избегать длительного пребывания на улице в дни с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Ранее ученые выяснили, что жара и загрязненный воздух значительно повышают риск инфаркта и инсульта.

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