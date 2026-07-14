Названы неочевидные факторы риска инфаркта и инсульта

Жара и загрязненный воздух значительно повышают риск инфаркта и инсульта

Жара и загрязненный воздух могут значительно повышать риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупреждают кардиологи Йельской школы медицины, отмечая, что экстремальные погодные условия становятся все более серьезным фактором риска для здоровья сердца. Результаты исследований опубликованы в журналах Echocardiography и Circulation: Heart Failure.

По словам специалистов, в жару сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы охлаждать организм. Для этого кровь перераспределяется к коже, а при высоких температурах она становится более вязкой и легче образует тромбы. В результате во время волн жары смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 12–17 процентов. Особенно опасны такие периоды для пожилых людей и пациентов с уже существующими заболеваниями сердца.

Не меньшую угрозу представляет и загрязнение воздуха. По оценкам ученых, ежегодно оно связано более чем с 8 миллионами смертей во всем мире, причем почти 70 процентов из них обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследования показывают, что даже одного часа пребывания в условиях высокой концентрации мелкодисперсных частиц достаточно, чтобы повысить вероятность инфаркта и инсульта. Более длительное воздействие загрязненного воздуха может постепенно ухудшать работу сердца даже у внешне здоровых людей.

Кардиологи считают, что загрязнение воздуха следует рассматривать как такой же изменяемый фактор риска, как неправильное питание или недостаток физической активности. В жаркие дни специалисты рекомендуют пить больше воды, по возможности оставаться в прохладных помещениях, а при плохом качестве воздуха использовать очистители воздуха или респираторы.

Ранее ученые выяснили, что курение ускоряет образование бляшек в артериях и повышает риск инфаркта и инсульта.