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12:26, 30 июня 2026Наука и техника

Популярную привычку связали с повышенным риском инфаркта

CR: Курение ускоряет образование бляшек в артериях и повышает риск инфаркта и инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock / Fotodom

Курение запускает ранее неизвестную реакцию иммунной системы, которая ускоряет образование бляшек в артериях и повышает риск инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли ученые из Университета Оклахомы. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research (CR).

В экспериментах на мышах исследователи выяснили, что сигаретный дым активирует нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые первыми реагируют на инфекции. После контакта с дымом их количество резко увеличивается, они попадают в кровеносные сосуды и взаимодействуют с макрофагами. В результате этого процесса нейтрофилы погибают, выделяя белки, которые нарушают работу макрофагов. Из-за этого организм хуже очищает сосуды от погибших клеток и «плохого» холестерина, что способствует образованию атеросклеротических бляшек.

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Неожиданно ученые обнаружили, что подобная воспалительная реакция возникала даже тогда, когда химические вещества из сигаретного дыма попадали в организм не через легкие, а другим путем. Это говорит о том, что токсичные соединения способны напрямую воздействовать на иммунные клетки после всасывания в кровь.

Авторы считают, что открытие поможет лучше понять, почему курение так сильно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В будущем это может привести к созданию новых методов лечения, направленных не только на снижение уровня холестерина, но и на подавление хронического воспаления в сосудах.

Ранее ученые выяснили, что инсулинорезистентность и дефицит витамина D повышают риск проблем с сердцем.

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