Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:47, 29 июня 2026Наука и техника

Раскрыта причина повышения риска сердечно‑сосудистых заболеваний

Front Nutr: Инсулинорезистентность и дефицит витамина D повышают риск проблем с сердцем
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ученые выявили, что сочетание инсулинорезистентности и дефицита витамина D значительно повышает риск возникновения серьезных сердечно‑сосудистых проблем. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

Анализ проведен на базе UK Biobank с участием данных более 335 тысяч человек без сердечно‑сосудистых заболеваний на момент включения. Почти за 14 лет наблюдения зафиксировано более 33 тысяч случаев инфаркта, инсульта, внезапной сердечной смерти и других тяжелых осложнений.

Материалы по теме:
Витамин А: в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
Витамин А:в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
15 января 2024
Витамин D. Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
Витамин D.Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
12 мая 2023

Выяснилось, что отдельные факторы — высокий индекс триглицерид‑глюкозы (TyG), отражающий инсулинорезистентность, и низкий уровень витамина D — повышают риск сердечно‑сосудистых событий. Но наибольшая опасность возникает, когда оба состояния сочетаются: у таких участников вероятность осложнений была на 26 процентов выше, чем у людей с нормальными показателями.

Авторы подчеркивают, что именно сочетание метаболических нарушений и дефицита витамина D может быть ключевым скрытым фактором сердечно‑сосудистого риска. Эти данные открывают путь к более точной профилактике и раннему выявлению людей с повышенным риском.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень витамина B12 повышает риск развития деменции и инсульта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России прошли первые задержания топливных спекулянтов. Они перепродавали бензин по 250 рублей за литр

    Покровительство над контрафактом стало крахом для экс-главы УЭБиПК в российском городе

    Россиянин пристегнул себя наручниками к двери иномарки во время дорожного конфликта

    Москвичей предупредили о грозовых ливнях и похолодании

    Стало известно о подготовке ВСУ к повторению курской операции в Крыму

    Аэропорт курортного города России приостановил работу

    Пугачева отказалась от концерта за 30 миллионов рублей из-за проблем со здоровьем

    Сразу четыре краснокнижных малыша появились на свет в России

    Ведущая шоу «Снимите это немедленно!» показала внешность без фильтров в честь 52-летия

    Посольство России оценило готовность Финляндии к размещению ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok